Son dakika: Ölümcül koronavirüsün bilançosu artıyor: 1770 ölü! Avrupa'da ölüme neden oldu | Video
Son dakika haberi: Çin'den dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü hergün yeni bir ülkeye sıçramaya devam ederken virüsün bilançosu artıyor. Ajanslardan gelen son dakika bilgilerine göre salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1770 olurken ölümcül koronavirüsün bulaştığı insan sayısının ise 70.000'den fazla olduğu düşünülüyor. Corona virüsü dün ilk kez Avrupa’da ölüme neden olmuştu, Fransa’ya giden Çinli turistin virüs taşıdığı belirtilmişti. Fransa’daki bu ölüm Avrupa’daki ilk ölüm olarak dikkat çekti.
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