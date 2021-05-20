Son dakika! Operasyonla yakalanmışlardı! Keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video

İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye düzenlenen operasyonda uzun namlulu silahlarla gözaltına alınan şüphelilerin keşif yaptıkları anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin önünde keşif yaptıkları adresin Pendik AK Parti İlçe Binası olduğu ifade edildi.