Son dakika: Pakistan Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan, Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşılıyor | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Külliye'de resmi törenle karşıladı. Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından konuk Başbakan onuruna resmi akşam yemeği verecek. Ziyaret kapsamında; ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik imkanlar üzerinde durulacak.