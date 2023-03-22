SON DAKİKA: Pervin Buldan duyurdu! HDP aday çıkarmayacak... | Video
Son dakika haberine göre; HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını ifade etti. HDP, şartlarını kabul eden 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek.
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