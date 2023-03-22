Video Haber SON DAKİKA: Pervin Buldan duyurdu! HDP aday çıkarmayacak... | Video
SON DAKİKA: Pervin Buldan duyurdu! HDP aday çıkarmayacak... | Video

SON DAKİKA: Pervin Buldan duyurdu! HDP aday çıkarmayacak... | Video

22.03.2023 | 12:10

Son dakika haberine göre; HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını ifade etti. HDP, şartlarını kabul eden 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Pervin Buldan duyurdu! HDP aday çıkarmayacak... | Video 02:03
SON DAKİKA: Pervin Buldan duyurdu! HDP aday çıkarmayacak... | Video 22.03.2023 | 12:10
Yeni Zigana Tüneli’nde sona gelindi! Trabzon - Gümüşhane arası seyahat süresi 30 dakika kısalacak | Video 04:20
Yeni Zigana Tüneli’nde sona gelindi! Trabzon - Gümüşhane arası seyahat süresi 30 dakika kısalacak | Video 22.03.2023 | 11:55
SON DAKİKA! Anayasa Mahkemesi’nden HDP kararı! Oybirliğiyle reddedildi | Video 01:15
SON DAKİKA! Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı! Oybirliğiyle reddedildi | Video 22.03.2023 | 10:05
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’a Bursa’da yoğun ilgi | Video 02:41
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’a Bursa’da yoğun ilgi | Video 22.03.2023 | 09:54
Adana’da Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı | Video 06:21
Adana’da Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı | Video 22.03.2023 | 08:41
Afganistan depremi Pakistan’ı da vurdu: 6 ölü, 120 yaralı | Video 00:31
Afganistan depremi Pakistan'ı da vurdu: 6 ölü, 120 yaralı | Video 22.03.2023 | 01:20
CHP-HDP/PKK ilişkisi hakkında konuşması Habertürk’te engellenmişti: Hilmi Daşdemir o anları anlattı... | VİDEO HABER 03:17
CHP-HDP/PKK ilişkisi hakkında konuşması Habertürk'te engellenmişti: Hilmi Daşdemir o anları anlattı... | VİDEO HABER 22.03.2023 | 00:20
Muharrem İnce’den 6’lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler | Video 00:10
Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler | Video 22.03.2023 | 00:24
Klima motoru çalan hırsız suçüstü yakalandı | Video 00:51
Klima motoru çalan hırsız suçüstü yakalandı | Video 21.03.2023 | 22:33
Afganistan’da 6.5 büyüklüğünde deprem | Video 02:03
Afganistan’da 6.5 büyüklüğünde deprem | Video 21.03.2023 | 22:23
CHP’li Canan Kaftancıoğlu HDP-PKK ilişkisini görmezden geldi | Video 00:15
CHP'li Canan Kaftancıoğlu HDP-PKK ilişkisini görmezden geldi | Video 21.03.2023 | 21:58
Karbondioksit taşıyan tanker alev alev yandı | Video 00:39
Karbondioksit taşıyan tanker alev alev yandı | Video 21.03.2023 | 22:14
Afganistan’da 6.5 büyüklüğünde deprem | Video 01:52
Afganistan’da 6.5 büyüklüğünde deprem | Video 21.03.2023 | 20:39
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ’bakanlarımızı görevlendiriyoruz’ diyerek duyurdu: Yeni İpek Yolu olacak! | Video 15:30
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan 'bakanlarımızı görevlendiriyoruz' diyerek duyurdu: Yeni İpek Yolu olacak! | Video 21.03.2023 | 19:32
Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in anısına bir oda oluşturuldu | Video 03:05
Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in anısına bir oda oluşturuldu | Video 21.03.2023 | 17:51
Mahmut Övür | Masaya oturtulmayan HDP’yle ’Kürt sorunu’nu çözmek! 04:37
Mahmut Övür | Masaya oturtulmayan HDP'yle 'Kürt sorunu'nu çözmek! 21.03.2023 | 16:56
Burhanettin Duran | Birinci tur hesaplarında İnce ve HDP faktörü 04:31
Burhanettin Duran | Birinci tur hesaplarında İnce ve HDP faktörü 21.03.2023 | 16:53
Hilal Kaplan | 6’lı Masada yine kriz var 02:14
Hilal Kaplan | 6'lı Masada yine kriz var 21.03.2023 | 16:50
Mehmet Barlas | Ülke yönetmeyi evcilik oyunu zannediyorlar 03:40
Mehmet Barlas | Ülke yönetmeyi evcilik oyunu zannediyorlar 21.03.2023 | 16:47
Irak Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan, Şiya Es-Sudani’yi resmi törenle karşılıyor | Video 04:06
Irak Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan, Şiya Es-Sudani’yi resmi törenle karşılıyor | Video 21.03.2023 | 16:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA