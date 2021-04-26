SON DAKİKA... Pınar Gültekin’in katil zanlısına 5 milyon liralık tazminat davası | Video
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Pınar Gültekin’i önce döven, sonra boğarak öldüren ve ardından yakarak bir varile koyup üzerine beton döken katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşi Eda Avcı’dan resmi olarak boşandı. Eda Avcı, 5 milyon liralık tazminat davasını da kazandı.Muğla’da sevgilisi tarafından cinayete kurban giden Pınar Gültekin’in 4’üncü duruşması bugün öğlen saatlerinde başladı. Vahşice öldürüldükten kısa bir süre sonra yakalanan evli sevgilisi Cemal Metin Avcı cinayeti itiraf ederek katil olduğunu söylemişti. Bu durumun ardından Avcı’nın eşi hızlı bir...