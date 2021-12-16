Video Haber Son dakika: Piyasalar merakla bekliyordu... FED faiz kararını açıkladı | Video
Son dakika: Piyasalar merakla bekliyordu... FED faiz kararını açıkladı | Video

Son dakika: Piyasalar merakla bekliyordu... FED faiz kararını açıkladı | Video

16.12.2021 | 00:14

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Piyasalar merakla bekliyordu... ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Enflasyonun "geçici" olacağı değerlendirmesinin kaldırıldığı açıklamada, "Salgın ve ekonominin yeniden normalleşmesiyle ilgili arz ve talep dengesizlikleri, yüksek enflasyon seviyelerine katkıda bulunmaya devam etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

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