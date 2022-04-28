SON DAKİKA! Putin'den Başkan Erdoğan'a takas teşekkürü | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Telefonda gerçekleşen görüşmede, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı. Ayrıca Putin, Rus Pilot ile ABD'li Deniz Piyadesinin takasına yardımcı olan Türkiye'ye teşekkür etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Telefonda gerçekleşen görüşmede, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı. Ayrıca Putin, Rus Pilot ile ABD'li Deniz Piyadesinin takasına yardımcı olan Türkiye'ye teşekkür etti.