Video Haber SON DAKİKA! Putin'den Başkan Erdoğan'a takas teşekkürü | Video
SON DAKİKA! Putin'den Başkan Erdoğan'a takas teşekkürü | Video

SON DAKİKA! Putin'den Başkan Erdoğan'a takas teşekkürü | Video

28.04.2022 | 13:46

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Telefonda gerçekleşen görüşmede, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı. Ayrıca Putin, Rus Pilot ile ABD'li Deniz Piyadesinin takasına yardımcı olan Türkiye'ye teşekkür etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Telefonda gerçekleşen görüşmede, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı. Ayrıca Putin, Rus Pilot ile ABD'li Deniz Piyadesinin takasına yardımcı olan Türkiye'ye teşekkür etti.

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