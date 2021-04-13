SON DAKİKA: Ramazan'da tam kapanma mı, ek tedbirler mi gelecek? Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama...

Son dakika haberleri... Ramazan'da tam kapanma kararı alınacak mı? Ramazan ayında yeni ek tedbirler geri gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında; pandemi gündemi ile toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pandemi gündemi ile toplanan Kabine toplantısı ardından alınan kararlarla ilgili 'Ulusa Sesleniş' konuşması yapması bekleniyor.