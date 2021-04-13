SON DAKİKA: Ramazan'da tam kapanma mı, ek tedbirler mi gelecek? Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama...
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Son dakika haberleri... Ramazan'da tam kapanma kararı alınacak mı? Ramazan ayında yeni ek tedbirler geri gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında; pandemi gündemi ile toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pandemi gündemi ile toplanan Kabine toplantısı ardından alınan kararlarla ilgili 'Ulusa Sesleniş' konuşması yapması bekleniyor.