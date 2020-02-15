Son dakika! Rejim güçlerinin etkisiz hale getirilme anı görüntüleri ortaya çıktı! Suriye Milli Ordusu, böyle vurdu | Video
Son dakika haberi: Suriye Milli Ordusu'nun Esad rejimi güçlerini vurarak havay uçurduğu analara ait görüntüler ortaya çıktı! Sosyal medya paylaşılan görüntülerde sütre gerisinde önlem almadan sigara içip sohbet eden bir grup rejim gücü mensubunun ateşlenen ATGM ile havaya uçurularak etkisiz hale getirildiği anlar görülüyor.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KONVOYU'NU GÖREN SURİYELİ VATANDAŞIN GÖZLERİ YAŞARTAN SEVİNCİ "ARTIK GÖÇ ETMEYECEĞİZ"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
00:24
04:04
00:57
00:23
01:29
Son dakika! Bakanlıktan deprem bölgesine kredi müjdesi | Video 15.02.2020 | 11:09
02:37
Son dakika! TBMM'de HDP'li vekilden skandal PKK açıklaması | Video 15.02.2020 | 09:56
01:54
03:52
00:54
00:54
05:19
11:24
06:58
00:42
00:51
09:29
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pakistan'da önemli açıklamalar | Video 14.02.2020 | 16:43
00:27
Aksaray'da bir kadın, kocası tarafından darp edilip bıçaklandı 14.02.2020 | 16:34
01:36
Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan Gülden hayati tehlikeyi atlattı 14.02.2020 | 16:09
06:04
Son dakika! TSK'dan İdlib'e yoğun tank ve askeri sevkiyat | Video 14.02.2020 | 15:16