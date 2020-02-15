Video Haber Son dakika! Rejim güçlerinin etkisiz hale getirilme anı görüntüleri ortaya çıktı! Suriye Milli Ordusu, böyle vurdu | Video

Son dakika! Rejim güçlerinin etkisiz hale getirilme anı görüntüleri ortaya çıktı! Suriye Milli Ordusu, böyle vurdu | Video

Son dakika! Rejim güçlerinin etkisiz hale getirilme anı görüntüleri ortaya çıktı! Suriye Milli Ordusu, böyle vurdu | Video
15.02.2020 | 14:29

Son dakika haberi: Suriye Milli Ordusu'nun Esad rejimi güçlerini vurarak havay uçurduğu analara ait görüntüler ortaya çıktı! Sosyal medya paylaşılan görüntülerde sütre gerisinde önlem almadan sigara içip sohbet eden bir grup rejim gücü mensubunun ateşlenen ATGM ile havaya uçurularak etkisiz hale getirildiği anlar görülüyor.

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