Video Haber Son dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kararı! | Video

Son dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kararı! | Video

Son dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kararı! | Video
18.06.2021 | 20:16

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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova’da video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın 22 Haziran itibarıyla uçuşları tekrar başlatma kararının, güvenli turizm adına Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

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