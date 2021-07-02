Video Haber SON DAKİKA: Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığını İngiliz savaş gemisi HMS Defender İstanbul'da!

SON DAKİKA: Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığını İngiliz savaş gemisi HMS Defender İstanbul'da!

SON DAKİKA: Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığını İngiliz savaş gemisi HMS Defender İstanbul'da!
02.07.2021 | 10:48

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Son dakika haberleri... Rusya ile İngiltere arasında gerilime neden olan İngiliz savaş gemisi Hollanda savaş gemisi ile peş peşe  İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'den ayrıldı.

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İngiliz Kraliyet Donanmasına ait D36 Borda numaralı 'HMS Defender' ve Hollanda Kraliyet Donanmasına ait F 805 Borda numaralı 'HNLMS Evertsen' 19 gün önce Karadeniz'e açılmıştı. Rusya, İngiliz savaş gemisinin sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere arasından gerilim yaşanmıştı.


PEŞ PEŞE BOĞAZA GİRDİLER
Bugün İngiliz ve Hollanda savaş gemileri Karadeniz'den peş peşe İstanbul Boğazına giriş yaptı. Savaş gemilerinin boğaz geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 45 dakikada 15 Temmuz Şehitler köprüsü altına ulaşan gemilerin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile nöbet tutan askerlerin olduğu görüldü. 1 saat 15 dakikada boğaz geçişini tamamlayan savaş gemileri Marmara Denizi'ne açıldı.

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