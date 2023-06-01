SON DAKİKA | Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti | Video
Son dakika haberi: SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'de özel bir hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Barlas'ın ölümü sevenlerini ve medya camiasını yasa boğdu.
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