Video Haber SON DAKİKA | Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti | Video
SON DAKİKA | Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti | Video

SON DAKİKA | Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti | Video

01.06.2023 | 23:43

Son dakika haberi: SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'de özel bir hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Barlas'ın ölümü sevenlerini ve medya camiasını yasa boğdu.

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