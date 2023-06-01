SON DAKİKA | Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti | Video

Son dakika haberi: SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'de özel bir hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Barlas'ın ölümü sevenlerini ve medya camiasını yasa boğdu.