SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı | Video

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan tarihleri arasını kapsayan illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu. Haftalık verilere göre en çok Kovid-19 vakası görülen iller İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...