Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! Aşılamada yeni uygulama | Video
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Son dakika haberleri: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16.30'da toplandı. Toplantıda, 1 Temmuz itibariyle başlayan yeni normalleşme süreci sonrası koronavirüs salgınında son durum ve aşılama süreci ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...