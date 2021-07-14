Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! İki doz arası süre değişti | Video
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Son dakika haberleri: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16.30'da videokonferans yöntemiyle toplandı. Kritik toplantıda, koronavirüs salgınının gidişatı ve aşılama programları ele alındı. Gelen son dakika haberine göre; Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...