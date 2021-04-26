SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayılarını açıkladı | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan illere göre haftalık vaka sayılarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. İşte detaylar...