SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayılarını açıkladı | Video
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan illere göre haftalık vaka sayılarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. İşte detaylar...