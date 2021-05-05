Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı! | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars...