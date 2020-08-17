Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş corona virüsü (Covid-19) paylaşımı | Video
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Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı corona virüsü (Covid-19) paylaşımında hastaların yaşadığı nefes alma güçlüğüne dikkat çekti.