Video Haber Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş corona virüsü (Covid-19) paylaşımı | Video

Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş corona virüsü (Covid-19) paylaşımı | Video

Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş corona virüsü (Covid-19) paylaşımı | Video
17.08.2020 | 17:30

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Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı corona virüsü (Covid-19) paylaşımında hastaların yaşadığı nefes alma güçlüğüne dikkat çekti.

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