Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "ilaç bulunamıyor" iddialarına yanıt | Video
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Türkiye'de kullanılan her 100 kutu ilacın 88'inin Türkiye'de üretildiğine dikkat çekerek, "Türkiye'de ilaç bulunamıyor haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur. Somut gerçek Türkiye'ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz feryadıdır. Hastamızı dermansız bırakmayız" dedi.