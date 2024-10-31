Video Haber SON DAKİKA... Sahte Euro çetesine büyük darbe! Tam 947 adet: Hepsi piyasaya sürülmeyi bekliyormuş!
SON DAKİKA... Sahte Euro çetesine büyük darbe! Tam 947 adet: Hepsi piyasaya sürülmeyi bekliyormuş!

SON DAKİKA... Sahte Euro çetesine büyük darbe! Tam 947 adet: Hepsi piyasaya sürülmeyi bekliyormuş!

31.10.2024 | 21:48

SON DAKİKA... Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte para çetesine yönelik harekete geçti. Yapılan takip sonucu İstanbul'da üretilip Edirne'de piyasaya sürülen sahte paraların kaynağı olan bir atölyeye baskın düzenlendi. Operasyonda, lazer kesim cihazı, özel kalıplar ve pres makineleri gibi ekipmanlarla birlikte, piyasaya sürülmeye hazır 947 adet sahte 2 Euro madeni para ele geçirildi. İşte nefes kesen operasyonun detayları…

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