SON DAKİKA | Samsun'da gençlik buluşması! Başkan Erdoğan'dan başörtüsü düzenlemesi için referandum çağrısı | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlik buluşmaları kapsamında Samsun'da gençlerle bir araya geldi. Başörtüsüne anayasal düzenleme ilişkin referandum çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, "Millete gidelim. Millet, nihai kararı verecek olan. Eğer bunlar parlamentoda bu işi çözmezlerse çözüm yeri neresi? Millet, gideriz millete. Çünkü bu ülkede artık başı açık, başı örtülü böyle bir sorun olmaması lazım." dedi.