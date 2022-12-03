SON DAKİKA: Şanlıurfa'ya dev yatırım! Açılışları Başkan Erdoğan yapacak: İki ilçeye doğalgaz... | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geliyor. Erdoğan Haliliye ilçesinde 18 Mart caddesinde vatandaşlara hitap edecek. Abide Kavşağı, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre yolu ve köprülü kavşak açılıyor.