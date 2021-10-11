Son dakika: Saraçhane önünde cesetli protesto! Kucağında kefeniyle taşıdı | Video

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt, Adalar ve Pendik’teki hayvan ölümlerinin ardından yeni skandallarla gündemeye gelmeye devam ediyor. Bir vatandaş, kısırlaştırma ameliyatı sonrası açık yarasıyla birlikte otoban kenarına atılmış halde bulduğu köpeğin cesedini İBB’nin saraçhanedeki binasının önüne bıraktı. Köpeği can çekişirken bulduğunu ifade eden Gazoğlu, kendisini susturmak isteyen İBB yetkililerine: Ben yemin ettim, bu hayvan ölürse İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kapısının önüne bırakırım dedim. Ben bu köpeği yaşatamadım ama inşallah diğerlerini yaşatırsınız.