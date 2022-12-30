Son Dakika: Savunmada yeni müjde geliyor! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Bugün açıklanacak | Video

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, A Haber canlı yayınında Milli Savunma Projelerini anlattı. Milli Muharip Uçağın 5. nesil savaş uçağı düzeyinde olacağını belirten İsmail Demir, "Yeni yıla bir müjdeyle gireceğiz. Bugün akşama kadar yayınlamamızı beklesin arkadaşlar. Hava savunma sisteminde güzel bir haber daha gelecek." dedi.