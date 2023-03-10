SON DAKİKA: Seçim kararı için gözler Külliye'de! Başkan Erdoğan bugün açıklayacak | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararı almasından sonra gözler YSK'ya çevrilecek. YSK'nın yarın toplanarak 14 Mayıs için seçim kararı alması bekleniyor. Kararın aynı gün mükerrer ya da 11 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması planlanıyor. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te seçim kararını imzalayacak.