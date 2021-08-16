Son dakika: Sel felaketinde acı haber: Can kaybı 77 oldu | Video

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Sel felaketinde acı haberler gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Sinop ve Kastamonu’da, kayıp ihbarı sayısının ise 47 olduğu belirtildi.