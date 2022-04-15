Video Haber Son dakika! Şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftar: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
Son dakika! Şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftar: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika! Şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftar: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

15.04.2022 | 21:18

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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu. Türkiye'yi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmaya kararlı olduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Kadın cinayetlerine verilen cezaların artırılması için adımlar attık. Hayatın her alanında kadının korunması mücadelesini verdik." dedi. Erdoğan, konuşmasının devamında, Batı ülkelerinin kadına şiddet ve cinayet listelerinde ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.

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