Video Haber SON DAKİKA! Şırnak'ta askeri personel taşıyan otobüs devrildi! 2 şehit | Video
SON DAKİKA! Şırnak'ta askeri personel taşıyan otobüs devrildi! 2 şehit | Video

SON DAKİKA! Şırnak'ta askeri personel taşıyan otobüs devrildi! 2 şehit | Video

30.04.2023 | 12:37

Şırnak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan otobüs şarampole devrildi. 2 asker şehit oldu, 4'ü asker 45 kişi yaralandı.

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