Son dakika! Skandal olay yıllar sonra ortaya çıktı: AK Parti Milletvekili'ni askerdeki oğluyla tehdit edenler kimler? | Video

26 Haziran 2009’da darbeci askerlerin sivil mahkemede yargılanması yolu TBMM’de kabul edilmişti. İkisi general, ikisi albay 4 askerin ise tasarıyı hazırlayan grup başkanvekillerini tehdit ettiği ortaya çıktı. AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş konuya dair görüşlerini A Haber Memleket Meselesi programında dile getirdi.

Elitaş;"Kanun tasarısının hazırlandığı dönemde oğlum askerdi ve 4 rütbeli asker meclise gelerek, "Sayın Elitaş bunu nasıl imzaladı onun oğlu asker değil mi? diye uyarıda bulundular." dedi.

"SAYIN BAYKAL'A DA UYARIDA BULUNMUŞ OLABİLİRLER"

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş şu önemli açıklamaları kaydetti:

"26 Haziran 2009 sabaha karşı bu kanunun tamamı onaylandı. Daha sonra bizler TBMM'de iken bu kanun tasarısını alan 4 üst rütbeli subay geliyor ve askeri darbe yaptınız diyorlar. Bizler ise bu tasarının Avrupa Birliği ilerleme raporu doğrultusunda hazırlandığı ve ittifak ile yaptığımızı belirttik. İmzalayan bir arkadaşa bu askerler diyorlar ki; "Sayın Elitaş bunu korkmadan nasıl imzaladı, onun oğlu asker değil mi? " şeklinde konuşuyorlar. Benim oğlum Şubat 2009 tarihinde er olarak askerlik görevine başladı ve bu kanunun çıktığı dönemde askerlik görevi devam ediyordu. Bizi uyarmaya çalışanlar, Sayın Baykal'ı da farklı bir şekilde uyarmış olabilirler."