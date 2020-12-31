Son dakika: Son dakika: Çatalca'da büyük yangın | Video

İstanbul Çatalca'da bulunan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Dumanların kilometrelerce uzaktan görülebildiği yangın bölgesine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.