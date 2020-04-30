Video Haber Son dakika! Son rakamlar açıklandı! Koronavirüsten 93 kişi daha hayatını kaybetti | Video

Son dakika! Son rakamlar açıklandı! Koronavirüsten 93 kişi daha hayatını kaybetti | Video

Son dakika! Son rakamlar açıklandı! Koronavirüsten 93 kişi daha hayatını kaybetti | Video
30.04.2020 | 19:10
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 30 Nisan tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre bugün Türkiye'de 2615 yeni vaka tespit edildi, 93 kişi ise hayatını kaybetti. Bugün 4846 kişi sağlığına kavuştu ve toplam iyileşen sayısı 48.886 oldu.

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