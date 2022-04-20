Son dakika: Sporcularla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Sporun Yıldızları İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye sporda da makus talihini yendiğini belirten Başkan Erdoğan, "Ülkemizin başarı grafiği tüm branşlarda yükseliyor. Olimpiyatlarda yakalanan ivmenin devam edeceğini görüyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, spordaki başarıların tesadüf olmadığının altını çizdi, "Sabırla, alın teriyle dokunan zorlu bir süreç vardır. Sizlerin ve hocalarımızın emekleri yanı sıra devletimizin verdiği destek ve teşviklerin de önemli katkısı bulunuyor." ifadelerini kullandı.