SON DAKİKA! Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı | Video

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına göre Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre uçakta yaralanan bir personel olmadı.