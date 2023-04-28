Video Haber SON DAKİKA! Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı | Video
SON DAKİKA! Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı | Video

SON DAKİKA! Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı | Video

28.04.2023 | 10:46

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına göre Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre uçakta yaralanan bir personel olmadı.

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