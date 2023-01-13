Son dakika | Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde konuşan Emine Erdoğan: Sıfır Atık projesi gücünü milletimizden alıyor | Video

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya'da düzenlenen 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde konuştu. Bakan Kurum, "Sıfır atık projesini tüm insanlığa sunuyoruz. Geri dönüşüm oranımızı yüzde 27'e yükselttik." ifadelerini kullandı. Kurum, "Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirlik kesintisiz kılınacak" diye ekledi. Emine Erdoğan da zirvede açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Tüketimin yaşam kültürü haline geldiği çağdayız" dedi.