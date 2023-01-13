Son dakika | Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde konuşan Emine Erdoğan: Sıfır Atık projesi gücünü milletimizden alıyor | Video
Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya'da düzenlenen 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde konuştu. Bakan Kurum, "Sıfır atık projesini tüm insanlığa sunuyoruz. Geri dönüşüm oranımızı yüzde 27'e yükselttik." ifadelerini kullandı. Kurum, "Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirlik kesintisiz kılınacak" diye ekledi. Emine Erdoğan da zirvede açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Tüketimin yaşam kültürü haline geldiği çağdayız" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:43
11:18
01:08
00:05
03:21
15:57
03:29
01:10
Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi paylaşımı | Video 13.01.2023 | 10:12
00:20
SON DAKİKA | Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de | Video 13.01.2023 | 00:18
00:27
08:06
13:34
01:55
01:44
İsveç Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı | Video 12.01.2023 | 18:42
00:30
Mersin’de ev yangını korkuttu | Video 12.01.2023 | 18:42
14:07
00:44
Türkiye Yüzyılına Nefes | Video 12.01.2023 | 18:26
06:44
03:14