Son Dakika: Suriye'ye olası operasyon ne zaman? Bakan Akar'dan flaş açıklama: "Yeri ve zamanı geldiğinde..." | Video
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Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelenin süreceğini belirten Bakan Akar, Tel Rıfat ve Münbiç'in terör yuvası olduğunu ifade etti. Bakan Akar, "Tereddütsüz her türlü müdahaleyi yapacağız. Yeri ve zamanı geldiğinde gereğini yapmakta azimliyiz." dedi.