Son Dakika: Taburcu olan Binali Yıldırım hastane çıkışı konuştu: "İki kaburga kırığım var, onlar da zamanla iyileşecek" | Video

Son dakika haberleri: Azerbaycan'da trafik kazası geçiren ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım taburcu oldu. Yıldırım hastane çıkışında basına açıklamalarda bulundu. Ağır bir kaza geçirdiklerini, vücudunun .çeşitli yerlerinde ezikler olduğunu söyleyen Yıldırım, "İki kaburga kırığım var, onlar da zamanla iyileşecek." dedi.