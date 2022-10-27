Son Dakika: Taburcu olan Binali Yıldırım hastane çıkışı konuştu: "İki kaburga kırığım var, onlar da zamanla iyileşecek" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:08
03:24
Mehmet Barlas | Türk Tabipleri Birliği nereye koşuyor? 27.10.2022 | 11:46
04:17
Mahmut Övür | Başkan Erdoğan ve 'Muhafazakâr Devrimci' 27.10.2022 | 11:42
01:15
00:18
Elon Musk, Twitter Genel Merkezi’ne elinde lavaboyla girdi | Video 27.10.2022 | 00:08
00:19
Alanya’da okul çatısında korkutan yangın | Video 27.10.2022 | 00:05
00:59
Kayseri'de kaçak sigara operasyonu | Video 26.10.2022 | 22:54
32:46
01:00
00:53
Kayseri narkotik polisinden torbacı operasyonu! | Video 26.10.2022 | 20:50
03:13
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı paylaşımı | Video 26.10.2022 | 20:34
01:29
Son dakika: Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü | Video 26.10.2022 | 19:08
00:20
Boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı | Video 26.10.2022 | 18:20
00:37
03:44
Mehmet Barlas | CHP hem saldırgan hem de beceriksiz 26.10.2022 | 16:36
03:27
Melih Altınok | Vah vah, İsmail şimdi ne yapsın? 26.10.2022 | 16:33
03:38
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü | Video 26.10.2022 | 15:00
06:34
00:54
TTB Başkanı Fincancı, sağlık kontrolünden geçirildi | Video 26.10.2022 | 15:00
01:00
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı böyle gözaltına alındı | Video 26.10.2022 | 10:48
Son dakika haberleri: Azerbaycan'da trafik kazası geçiren ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım taburcu oldu. Yıldırım hastane çıkışında basına açıklamalarda bulundu. Ağır bir kaza geçirdiklerini, vücudunun .çeşitli yerlerinde ezikler olduğunu söyleyen Yıldırım, "İki kaburga kırığım var, onlar da zamanla iyileşecek." dedi.