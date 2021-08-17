Video Haber Son dakika! Taliban'dan ilk basın toplantısı: Bize karşı savaşan herkes affedilecek | Video

Son dakika! Taliban'dan ilk basın toplantısı: Bize karşı savaşan herkes affedilecek | Video

Son dakika! Taliban'dan ilk basın toplantısı: Bize karşı savaşan herkes affedilecek | Video
17.08.2021 | 18:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Taliban’dan ilk basın toplantısı: Bize karşı savaşan herkes affedilecek | Video 01:29
Son dakika! Taliban'dan ilk basın toplantısı: Bize karşı savaşan herkes affedilecek | Video 17.08.2021 | 18:23
Taliban’ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan’a döndü | Video 02:39
Taliban'ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a döndü | Video 17.08.2021 | 18:11
Kastamonu’da selde çöken 8 katlı ’Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Özken Esenyurt’ta gözaltına alındı | Video 00:47
Kastamonu'da selde çöken 8 katlı 'Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özken Esenyurt’ta gözaltına alındı | Video 17.08.2021 | 18:03
Mahmut Övür | Siyasi yalanlar ve tehlikeli yalanlar 04:01
Mahmut Övür | Siyasi yalanlar ve tehlikeli yalanlar 17.08.2021 | 16:14
Yavuz Donat | Ey sağduyu! Neredesin? 07:21
Yavuz Donat | Ey sağduyu! Neredesin? 17.08.2021 | 15:47
Başkan Erdoğan Sivil, masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık 04:37
Başkan Erdoğan "Sivil, masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık" 17.08.2021 | 15:36
Başkan Erdoğan’dan İDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar 13:45
Başkan Erdoğan'dan İDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 17.08.2021 | 15:24
HDP’nin yasadışı etkinliğine 11 gözaltı 00:50
HDP'nin yasadışı etkinliğine 11 gözaltı 17.08.2021 | 15:22
Sivas’ta üç dil bilen turizmci çobanlığı seçti 07:33
Sivas'ta üç dil bilen turizmci çobanlığı seçti 17.08.2021 | 13:56
Mehmet Barlas | Amerika bir gün Amerika’yı da terk eder 01:44
Mehmet Barlas | Amerika bir gün Amerika’yı da terk eder 17.08.2021 | 12:30
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Afganistan açıklaması: Güvenliği sağladıktan sonra tahliyeler sürecek 02:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Güvenliği sağladıktan sonra tahliyeler sürecek 17.08.2021 | 11:43
ABD Başkanı Biden’dan Afganistan açıklaması! En uzun savaşı sonlandırıyoruz | Video 15:34
ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması! En uzun savaşı sonlandırıyoruz | Video 16.08.2021 | 23:23
Yine Akşener, yine darp! Saldırıya uğrayan Soner Develi yaşadıklarını SABAH’a anlattı | Video 00:44
Yine Akşener, yine darp! Saldırıya uğrayan Soner Develi yaşadıklarını SABAH'a anlattı | Video 16.08.2021 | 22:47
Afganistan’da dün neler oldu? İşte aşama aşama | Video 07:12
Afganistan'da dün neler oldu? İşte aşama aşama | Video 16.08.2021 | 21:48
Kabil’deki kaos batı basınında | Video 01:20
Kabil'deki kaos batı basınında | Video 16.08.2021 | 21:40
Son dakika: 16 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video 01:43
Son dakika: 16 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video 16.08.2021 | 20:47
Son dakika: Sel felaketinde acı haber: Can kaybı 77 oldu | Video 00:38
Son dakika: Sel felaketinde acı haber: Can kaybı 77 oldu | Video 16.08.2021 | 20:41
Güle güle can kardaşlar | Video 02:10
"Güle güle can kardaşlar" | Video 16.08.2021 | 20:34
Pentagon’dan Kabil Havalimanı açıklaması | Video 01:45
Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması | Video 16.08.2021 | 20:32
Afganistan’dan tahliye edilen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı: Uçak havalanmadı, bizi bırakmadılar | Video 00:54
Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı: Uçak havalanmadı, bizi bırakmadılar | Video 16.08.2021 | 19:08

Son dakika haberleri: Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban, ilk basın toplantısını düzenliyor. Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Bize karşı savaşan herkes affedilecek, kimse öldürülmeyecek." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA