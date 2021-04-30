Video Haber Son dakika! Tam kapanmanın ilk gününde Bakan Koca'dan flaş açıklamalar | Video

Son dakika! Tam kapanmanın ilk gününde Bakan Koca'dan flaş açıklamalar | Video

Son dakika! Tam kapanmanın ilk gününde Bakan Koca'dan flaş açıklamalar | Video
30.04.2021 | 12:55

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Son dakika! Tam kapanmanın ilk gününde Bakan Koca'dan flaş açıklamalar | Video 06:19
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs önlemleri kapsamında tam kapanma tedbirlerinin ilk gününde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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