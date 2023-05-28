Son Dakika: Tarihi seçim, tarihi zafer! Başkan Erdoğan Kısıklı'da millete seslendi: Kazanan sadece Türkiye! | Video

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi zafer sonrası Üsküdar Kısıklı'da vatandaşlara seslendi. Seçimlerinin kazananın Türkiye olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "5 yıl daha ülkeyi yönetme sorumluluğu verdiniz. Biz hep kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Biz hep Türkiye bize biz de Türkiye'ye emanetiz demiştik." dedi.