Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ayasofya açıklaması | Video
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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ayasofya açıklaması | Video 10.07.2020 | 17:34
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya paylaşımı | Video 10.07.2020 | 17:07
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Son dakika: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz ne zaman kılınacak? | Video 10.07.2020 | 16:16
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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu | Video 10.07.2020 | 15:47
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Maskeyi uygun şekilde takmayı reddedince ceza yedi | Video 10.07.2020 | 13:39
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Son Dakika Haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii hakkında önemli açıklamalarda bulundu.