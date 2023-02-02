Son Dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama | Video

Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir tereddüt, hukuki olarak hiçbir problem yoktur" dedi.