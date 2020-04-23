Son dakika: TBMM Başkanı Şentop ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de | Video
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Son dakika haberi... TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı'nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.
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