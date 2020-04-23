Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan 1. TBMM Binası'nda 23 Nisan konuşması | Video
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Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 1. TBMM Binası'nda milletvekillerine hitap etti.
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