Video Haber Son dakika | TBMM'de kabul edildi: Amasra'daki maden kazası için araştırma komisyonu kuruldu | Video
Son dakika | TBMM'de kabul edildi: Amasra'daki maden kazası için araştırma komisyonu kuruldu | Video

Son dakika | TBMM'de kabul edildi: Amasra'daki maden kazası için araştırma komisyonu kuruldu | Video

19.10.2022 | 19:12

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TBMM Genel Kurulunda, Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

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