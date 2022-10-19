Son dakika | TBMM'de kabul edildi: Amasra'daki maden kazası için araştırma komisyonu kuruldu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
01:33
01:15
01:25
Aranan 35 şahıs operasyonlarla yakalandı: 11 tutuklama | Video 19.10.2022 | 17:44
01:31
45:08
23:59
Başkan Erdoğan'dan muhtarlara müjde! "Yakında Meclis'e sunacağız" | Video 19.10.2022 | 15:13
03:23
Mehmet Barlas | Avrupa'nın enerji konusunda muhatabı Türkiye 19.10.2022 | 14:50
02:59
Melih Altınok | Etyen Mahçupyan son son düzlükte su koyuverdi 19.10.2022 | 14:47
01:07:11
04:53
Başkan Erdoğan, Mehmet Ali Çelebi'ye AK Parti rozetini taktı | Video 19.10.2022 | 12:59
00:28
İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti grubunda | Video 19.10.2022 | 12:37
00:59
00:19
00:43
00:59
00:43
Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 18.10.2022 | 23:28
05:58
Fransa’da çok sayıda meslek grubu greve gitti | Video 18.10.2022 | 23:11
01:37
TSK’nın Atış Serbest- 2022 Faaliyeti nefes kesti | Video 18.10.2022 | 22:19
00:40
ABD’de küçük uçak araç galerisine düştü: 2 ölü | Video 18.10.2022 | 21:36
TBMM Genel Kurulunda, Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.