Son dakika: TBMM'den 'Kazakistan' bildirisi | Video

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden ortak 'Kazakistan' açıklaması: Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan'ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan'ın bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir.