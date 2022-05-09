Video Haber Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Ağrı Grubu yok edildi! | Video
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Ağrı Grubu yok edildi! | Video

Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Ağrı Grubu yok edildi! | Video

09.05.2022 | 15:06

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Son dakika haberi: Eren-Kış operasyonları kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada 80 gün süren çalışmalar sonucu, aralarında PKK’nın Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi

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