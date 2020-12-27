Son dakika! Teröre darbe: Hainler böyle etkisiz hale getirildi | Video

MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Son dakika açıklamasına operasyonu kahraman komandolarımızın gerçekleştirildiği notu düşüldü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan son dakika açıklamasında 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB açıklamasında "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

KOMANDOLARIMIZDAN BAŞARILI OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz" denildi.