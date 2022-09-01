Son dakika: TFF binasına silahlı saldırı düzenlenmişti! Saldırganlar yakalandı... | Video

Son dakika haberi... Beykoz Riva’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Tesisleri’ne yönetim kurulu toplantısı yapıldığı sırada uzun namlunu silahlı saldırı düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına ateş açan saldırganlar C.U ve O.G yakalandı. Saldırganlar tarafından 11 el ateş edildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırganların alkollü olduğunu ifade etti.