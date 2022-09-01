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Son dakika: TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi! | Video 01.09.2022 | 19:01
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CHP’de eylem- söylem anlaşmazlığı | Video 01.09.2022 | 18:20
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Bayraktar'ın Hürkuş uçuşundaki kokpit görüntüleri yayınlandı | Video 01.09.2022 | 17:49
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MHP Lider Bahçeli: "Kılıçdaroğlu için 2023 bitiş yılı olacaktır" | Video 01.09.2022 | 16:15
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Minibüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var | Video 01.09.2022 | 01:24
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Covid-19 testim pozitif çıktı | Video 31.08.2022 | 19:02
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Terminalin çökme anında yaşanan panik yolcunun kamerasına yansıdı | Video 31.08.2022 | 18:37
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silahlı saldırıda iki boş odaya iki kurşun isabet etti.