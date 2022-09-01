Son dakika: TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi! | Video

Son dakika haberi... Beykoz Riva’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Tesisleri’ne yönetim kurulu toplantısı yapıldığı sırada uzun namlunu silahlı saldırı düzenlendi. Federasyon binasına dere tarafından 7 el ateş edildiği belirtildi. Tesislerin hemen yanında bulunan dere tarafından yapıldığı belirtilen saldırıda saldırgan veya saldırganlar tarafından 7 el ateş edildi.